Главный приз полумарафона в Караганде c участием бегунов из Кыргызстана и Узбекистана составит $3 тыс.

CA-NEWS (KZ) - В Караганде 20 мая пройдет полумарафон «Арманға жол», на который зарегистрировались более 1 тыс. участников из Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана и России.

Как сообщает пресс-служба акимата области, бегуны стартуют с Площади независимости, затем побегут по проспекту Н.Абдирова, по улицам Толепова и Ленина и по проспекту Бухар-жырау, после чего вернутся на площадь.

Участники могут выбрать одну из четырех дистанций: самая длинная - «Арманға жол» - ее протяженность составляет 21 километр, дистанция «Спутник» - 14 км, «Достық» - 7 км, «Балапан» - дистанция протяженностью два километра, для детей от 8 до 14 лет.

За участие в полумарафонском забеге на 21 километр предусмотрен регистрационный взнос в 2 тыс. тенге ($6). Остальные дистанции участники могут пробежать бесплатно.

Главный приз полумарафона - 1 млн тенге ($3000). Бегун, занявший 2 место, получит 650 тыс. тенге ($2000), 3 - 400 тыс. ($1200). 300 тыс. тенге ($900) достанутся тому, кто прибежит четвертым, 200 ($600) - пятым, и 150 тыс. тенге ($455) выиграет участник, занявший 6 место.

За первое место на дистанции «Спутник» приз составит 100 тыс. тенге ($300).

Победителю забега «Достық» достанется 80 тыс. ($240), а главный приз детского забега «Балапан» - 50 тыс. тенге ($150).

Регистрация участников продлится до 18 мая.