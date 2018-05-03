Российский истребитель Су-30 потерпел крушение над Средиземным морем

CA-NEWS (CA) - В Сирии потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ, сообщили в Минобороны России.

«Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли», - заявили в ведомстве.

Как сообщает РИА Новости, авария произошла около 9:45 мск над акваторией Средиземного моря, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим.

По предварительным данным, огонь по самолету не открывали — в двигатель машины могла попасть птица.

Последняя крупная катастрофа российского самолета в Сирии произошла в марте. Тогда при заходе на посадку на аэродром Хмеймим разбился транспортный Ан-26. На борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли.