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  3 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Российский истребитель Су-30 потерпел крушение над Средиземным морем

CA-NEWS (CA) - В Сирии потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ, сообщили в Минобороны России.

«Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли», - заявили в ведомстве.

Как сообщает РИА Новости, авария произошла около 9:45 мск над акваторией Средиземного моря, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим.

По предварительным данным, огонь по самолету не открывали — в двигатель машины могла попасть птица.

Последняя крупная катастрофа российского самолета в Сирии произошла в марте. Тогда при заходе на посадку на аэродром Хмеймим разбился транспортный Ан-26. На борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли.

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