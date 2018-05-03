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  3 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Школьники из Казахстана завоевали 8 медалей на Менделеевской олимпиаде в Минске

CA-NEWS (KZ) - Школьники из Казахстана завоевали 8 медалей на Менделеевской олимпиаде в Минске (Беларусь).

Как сообщается на сайте акимата Павлодарской области, олимпиада школьников по химии, в которой приняли участие 135 учащихся из 22 стран, состоялась 22-28 апреля. Соревнование состояло из двух теоретических и одного экспериментального туров.

По итогам олимпиады команда РК стала обладателем 1 серебряной и 7 бронзовых медалей.

В составе казахстанской сборной принимал участие призер республиканских и международных олимпиад по химии, учащийся 9 класса школы-лицея №8 для одаренных детей Павлодара Владислав Черданцев, он был награжден бронзовой медалью и дипломом III степени.

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