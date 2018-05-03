ФИФА предложила проводить мини-чемпионат мира каждые два года

CA-NEWS (CA) - Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил создать новый турнир для национальных сборных — мини-чемпионат мира, который будет проводиться каждые два года, сообщает Sky Sports.

Согласно предложению главы ФИФА новый турнир, который получил название «Финал 8», будет проходить в октябре и/или ноябре каждого нечетного года, начиная с 2021 года. В письме сказано, что уже есть группа инвесторов, которая готова потратить $25 млрд на «Финал 8» и обновленную версию Кубка мира среди клубов, которая также начнется в 2021 году с участием 24 команд.

Кубок Конфедераций, согласно предложению Инфантино, который в настоящее время проводится каждые четыре года, за год до чемпионата мира, будет отменен. Новый турнир предлагается проводить параллельно с существующими международными турнирами, такими как ч​емпионат Европы, Кубок Америки и Кубок африканских наций, а также квалификационные этапы чемпионата мира.

Инфантино также предлагает проводить подобные мини-чемпионаты мира среди лучших команд нижних дивизионов.

Свои предложения Инфантино направил членам Совета ФИФА.