Глава МИД Таджикистана встретился с главами ОБСЕ и Контртеррористического управления ООН

- Таджикистан, политика
- 15:45, 03 мая 2018
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CA-NEWS (TJ) - Министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Аслов встретился с заместителем генерального секретаря и Главой Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым.
Как сообщает департамент информации МИД РТ, встреча проходила в рамках Международной конференции высокого уровня «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму».
В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касательно сотрудничества Таджикистана с антитеррористическими институтами ООН и перспектив развития многосторонних отношений в борьбе с вызовами и угрозами международной безопасности.
Также в рамках указанной Международной конференции Сироджидин Аслов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.
В ходе встречи, стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Таджикистана и ОБСЕ согласно новому мандату Программного офиса в Таджикистане. Стороны так же обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства, сообщает Авеста.
Напомним, в Душанбе 3-4 мая состоится Международная конференция высокого уровня на тему “Противодействие терроризму и насильственному экстремизму”