В Казахстане собрана база военнопленных Великой отечественной войны

CA-NEWS (KZ) - Министерство внутренних дел Казахстана создало базу военнопленных Великой Отечественной войны и репатриированных из Германии граждан бывшего СССР.

Как сообщается на сайте ведомства, в базу «Военнопленные ВОВ» включена информация на более 60 тыс. военнопленных Второй мировой войны, большая часть которых погибла в немецком плену.

В публикуемые списки включены сведения, взятые из фильтрационных дел и трофейных карточек на советских солдат, попавших в плен во время войны.

В сервис включены данные военнопленного: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, место рождения (республика, область, город, село), место проживания до войны, место работы и должность, воинское звание, когда и кем призван, наименование воинской части и должность, дата и место пленения, место нахождения в плену, номер архивного дела.

С базой данных можно ознакомиться по ссылке