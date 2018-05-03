В Туркменистане могут запретить машины всех цветов, кроме белого

CA-NEWS (TM) - После запрета на использование черных машин в Туркменистане решили избавиться от автомобилей всех других цветов, кроме белого. Как сообщает издание «Хроника Туркменистана», если до марта месяца еще можно было продать темное авто в область, то теперь их перестали ставить там на учет.

В связи с этим жителям столицы приходится перекрашивать машины. Из-за возникшего ажиотажа цены на эту услугу резко выросли.

Средняя стоимость покраски составляет 18 000 манатов – это $5143 по официальному курсу (3,5 маната за $1) или $1 125 по курсу «черного рынка» (16 манатов за $1).

Кроме этого в столице возник дефицит белой краски. Если два месяца назад банка белой краски массой 4 200 граммов (производства ОАЭ) стоила 1500 манатов, то к апрелю ее цена выросла в полтора раза. Есть более дешевые краски китайского производства.

В среднем, срок покраски составляет около месяца. В течение этого периода таксисты, для которых частный извоз зачастую является единственным источником дохода, остаются без работы.

После покраски необходимо оформить на машину новый техпаспорт за 12 манатов. После этого нужно написать заявление на имя начальника ГАИ о том, что владелец машины по собственному желанию перекрасил авто и просит оформить новый техпаспорт. Без такого заявления документы не принимают. В целом процесс оформления документов затянутый и беспорядочный. Однако другого варианта у владельцев машин нет. Корреспонденты издания сообщают, что возможно, День города Ашхабада, который отмечается 25 мая, жители столицы должны будут встретить исключительно на белых авто.

Впервые сообщения о запрете в отношении граждан страны на использование автомобилей темного цвета появились в декабре 2017 года. Тогда сообщалось о начале эвакуации автомобилей темного цвета с улиц Ашхабада, без предупреждения, прямо с автостоянок и отвоз на штраф стоянку дорожной полиции.

До этого сообщалось, что личный автотранспорт сотрудников органов внутренних дел Туркменистана должен быть белого цвета.

В 2015 году власти страны ввели запрет на ввоз в Туркменистан автомобилей черного цвета.