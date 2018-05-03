В Астане около 2 тыс. человек оштрафованы за нарушение тишины

CA-NEWS (KZ) - В Астане с начала года за нарушение тишины к административной ответственности привлечено более 1900 человек, сообщает пресс-служба акимата города.

Согласно законодательству, за нарушение тишины с 23:00 до 6:00, в том числе проведение в жилых помещениях и вне их сопровождаемых шумом работ, предусмотрен штраф для физических лиц – 5 месячных расчетных показателей (12025 тенге) для субъектов малого предпринимательства – 10 МРП (24050 тенге), для субъектов среднего предпринимательства – 15 МРП (36075 тенге), для субъектов крупного предпринимательства – 50 МРП (120 тыс. 250 тенге).

Полицейские призывают граждан не быть равнодушными к вопросам правопорядка, информацию о совершаемых правонарушениях незамедлительно сообщать по телефону 102 или в ближайший участковый пункт полиции.