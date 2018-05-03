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  3 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Акимат Алматы вернул в коммунальную собственность 23 га земли центра «Атакент»
Предыстория: Аким Алматы поручил вернуть землю «Атакент» в коммунальную собственность

CA-NEWS (KZ) - Акимат Алматы расторгнул договор с АО «Казахстанский центр делового сотрудничества «Атакент» на право временной аренды земельного участка площадью 23 гектара.

Как сообщает пресс-служба акимата, общая площадь территории КЦДС «Атакент» составляет 54,1 га. В частной собственности находится 31 га, из которых на 17 га расположены различные торговые, гостиничные и спортивные комплексы.

В данный момент акимат Алматы проводит проверку всех правоустанавливающих документов. Поставлено на обременение 14 га неосвоенной территории.

Вместе с тем, снос выставочных павильонов или иных сооружений, возведенных в соответствии с их целевым назначением, не планируется.

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