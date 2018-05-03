На чемпионате Азии тяжелоатлетка из Монголии завоевала две бронзы

CA-NEWS (MNG) - Мастер спорта международного класса из Монголии Э.Билэгсайхан завоевала две бронзовые медали на чемпионате Азии среди юниоров и молодёжи по тяжёлой атлетике, который прошёл с 20 по 30 апреля в городе Ургенче (Узбекистан), сообщает Монцамэ.

В общекомандном зачете команда Монголии заняла четвертую строчку и выиграла путевку на Юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в Аргентине. В последних соревнованиях, на которых разыгрывались путевки на Игры в Аргентине, приняли участие 328 спортсменов из 25 стран.

Команда спортсменов, участвовавшая в турнире в Ургенче возвратилась на родину второго мая. В соревнованиях среди юниорок восьмое место заняли Э.Уелэн-Энх (53 кг), Г.Батчимэг (63 кг), Б.Энэрэл (69 кг) заняла седьмое место, М.Оюун-Эрдэнэ (75 кг) - пятое место, Насандулам (75 кг) - шестое место.

В прошлом году монгольская команда выиграла шесть медалей.