В январе-марте на миграционный учет в РФ встали около 235 тыс. трудовых мигрантов из Таджикистана

- Таджикистан, общество
- 17:01, 03 мая 2018
- Просмотров: 238
CA-NEWS (TJ) - 482 тыс. 897 граждан Таджикистана поставлено на миграционный учет за январь-март текущего года в Российской Федерации. Такие данные приводит МВД РФ.
234 тыс. 540 из указанного количества граждан РТ, поставленных на учет в РФ в указанный период, являются трудовыми мигрантами. Цель поездки 4 тыс. 777 граждан Таджикистана указана, как учеба, 540 граждан поставлены на миграционный учет в качестве туристов.
В то же время, в отчетный период (январь-март), с миграционного учета снято 258,6 тыс. граждан Таджикистана.
Гражданство Российской Федерации в январе-марте текущего года по данным МВД России приобрели 7 тыс. 797 граждан Таджикистана.
Российское гражданство в 2017 году получили свыше 29 тыс. уроженцев Таджикистана, что почти в три раза больше показателя 2012 года, сообщает Авеста.