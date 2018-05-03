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  3 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Студентка из Казахстана скончалась в больнице России через полмесяца после падения с 4 этажа здания МГИМО

CA-NEWS (KZ) - В России студентка МГИМО из Казахстана, которая выпала из окна здания института, умерла в больнице. Об этом со ссылкой на НИИ скорой помощи им. Склифосовского сообщает РБК.

По информации издания, девушка умерла 3 мая в 4:00.

Девушка выпала с 4 этажа здания вуза 13 апреля. Известно, что она приехала из Казахстана, и это был несчастный случай. Один из учеников университета рассказал, что потерпевшую вытолкнули из окна. Кроме того, перед этим ей нанесли побои.

Позже стало известно, что девушку звали Томирис Байсафа. По факту падения возбуждено дело, по которому допрашивали ее однокурсника, 22-летнего Муртазаева Меджидова. Он является сыном бывшего заместителя главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова.

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