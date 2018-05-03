Памятник генералу Сабиру Рахимову в Ташкенте вернут на прежнее место

CA-NEWS (UZ) - Памятник Герою Советского Союза, генералу Сабиру Рахимову в Ташкенте вернется на прежнее место перед хокимиятом (адиминстрацией) в Алмазарском районе.

С таким заявлением выступил Шавкат Мирзиёев на совещании в Наманганской области. По его словам, так будет восстановлена историческая справедливость.

Напомним, что памятник Рахимову, выросшему под Ташкентом, открыли в 1981 году. Он был первым крупным воинским начальником из выходцев Центральной Азии. Сталин называл его «железным генералом». На фронт Сабир Рахимов попал в июне 1941 в звании майора, командовал мотострелковым полком. 19 марта 1943 года получил звание «генерал-майор». В ноябре 2010 года в Ташкенте была переименована станция метрополитена, носившая имя Сабира Рахимова. Станцию метро назвали «Алмазар» (в переводе с узбекского языка – «Яблоневый сад»).

Год спустя, в 2011 году в Ташкенте был переименован район, названный в честь Сабира Рахимова. Теперь этот район столицы называется Алмазарским.

Власти переименовали улицы в Ферганской области, Ташкенте и Ургенче, а также академический лицей при Национальном Университете и школы в Ташкенте, которые носили имя Сабира Рахимова.

Однако узбекские власти до сих пор не дали никаких объяснений о том, по какой причине из истории Узбекистана вычеркивается имя легендарного генерала Сабира Рахимова.