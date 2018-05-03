Фото – Весенний призыв в Казахстане. Из Астаны на службу отправятся более 800 юношей

CA-NEWS (KZ) - В Астане 3 мая состоялись торжественные проводы более 800 новобранцев, призванных для прохождения срочной службы в воинских частях Министерства обороны Казахстана.

Как сообщает пресс-служба акимата города, в мероприятии участие приняли заместитель акима Ермек Аманшаев, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК Мурат Майкеев, представители ветеранских организаций и государственных органов.

«Вы из сердца нашей Родины, из города Астаны, отправляетесь в очень ответственный путь. Впереди у вас служение Отечеству, это святой долг. От имени акимата хочу поздравить с этим волнительным событием. Я уверен, что вы достойно будете нести службу и реализуете все задачи, поставленные перед вами», – сказал Е.Аманшаев.

Отмечается, что в Казахстане идет весенний призыв на срочную воинскую службу. В ВС призываются граждане 1991-2000 годов рождения.