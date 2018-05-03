Посольство Китая в Монголии передало в дар 410 томов сутр «Ганжур» и «Данжур» на монгольском языке

CA-NEWS (MNG) - Посольство КНР в Монголии передало 2 мая в качестве дара библиотечному фонду Центральной библиотеки монгольской провинции Дархан-Уул 410 томов сутр «Ганжур» и «Данжур», переведенных на монгольский язык, сообщает Синьхуа.

Таким образом, Дархан-Уул становится первым аймаком, получившим полные версии сутр «Ганжур» и «Данжур».

Посол КНР в Монголии Син Хаймин отметил на церемонии, что Китай и Монголия являются дружественными соседями с многолетней историей. «В последние годы китайско-монгольские отношения расширяются в сфере культуры. Сегодняшнее мероприятие является важным для укрепления двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере», - добавил он.

Как отметил директор Центральной библиотеки провинции Дархан-Уул Д. Цэрэндаваа, священные книги буддизма «Ганжур» и «Данжур» являются своеобразной энциклопедией культурной жизни народов Востока, которая охватывает не только религию буддизма, но и культуру и философию. При этом он выразил радость по поводу того, что у жителей провинции Дархан-Уул появилась возможность прочитать полную версию сутр «Ганжур» и «Данжур» на монгольском языке.