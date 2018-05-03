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  3 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикские депутаты не удовлетворены двухсторонним товарооборотом с Марокко

CA-NEWS (TJ) - Вице-спикер нижней палаты парламента Таджикистана Акрамшо Фелалиев выразил неудовлетворенность низким объемом торгового оборота между Таджикистаном и Марокко. С расположенным на северо-западе Африки королевством Таджикистан в прошлом году наторговал всего на 830 тысяч долларов.

«К сожалению, товарооборот между двумя дружественными странами не соответствует желанию сторон. Мы должны эффективно использовать существующие возможности для расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», - заявил Фелалиев сегодня, 3 мая, на встрече с послом Марокко в РТ Абдуджалилом Сабури.

Вице-спикер нижней палаты отметил необходимость рассмотрения возможности расширения двухсторонних связей, в том числе в ходе совещаний внешнеполитических ведомств двух стран.

«Стороны также затронули вопросы, связанные с совместной плодотворной реализацией инфраструктурных проектов в области энергетики, транспорта и коммуникаций, а также сфере промышленности, сельского хозяйства, науки и культуры», - сообщил «АП» пресс-секретарь нижней палаты парламента РТ Мухаммадато Султонов.

По данным Агентства по статистике при президенте РТ, в 2017 году размер таджикско-марокканского товарооборота составил 829,4 тысяч долларов. В этом году пока две страны не имели между собой торговых отношений, сообщает АП.

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