КГБ Беларуси заявил о создании сотового для закрытой связи чиновников

CA-NEWS (CA) - Сотовый телефон для закрытой правительственной связи с высокой степенью защищенности от прослушиваний извне создали в Беларуси. Об этом заявил глава Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Валерий Вакульчик, сообщает БелТА.

«Существует и востребована закрытая правительственная связь. Но время требует каких-то новых решений. Главой государства была поставлена задача разработать защищенный мобильный телефон, который позволял бы вести закрытые переговоры в любом месте и в любое время с любым должностным лицом», - отметил Валерий Вакульчик.

Вакульчик рассказал, что такой телефон уже разработан, изготовлен и запускается в серийное производство. «Он изготовлен в закрытом исполнении. Позволяет вести разговоры с высокой степенью защищенности от прослушиваний, перехвата. Состоит из трех частей: микрофон, криптомодуль и процессор», - отметил глава КГБ. Также он рассказал о функции самоуничтожения содержимого телефона при попытке проникновения злоумышленников.

По его словам, такие телефоны есть всего в нескольких государствах, и белорусский аппарат не уступает им по качеству и даже лучше по некоторым параметрам. При этом он подчеркнул, что телефон белорусского производства значительно дешевле в производстве. «Мы работаем над тем, чтобы организовать экспортные поставки некоторым дружественным нам государствам», - добавил Вакульчик