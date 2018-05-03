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  3 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане ветераны войны получат сертификаты на оплату ЖКХ

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане ветераны Второй мировой войны получат сертификаты на оплату коммунальных услуг.

В республике участникам и инвалидам войны выдаются сертификаты на 300 тысяч сумов ($37) для оплаты за потребление электроэнергии, природного газа и питьевой воды по месту проживания.

Как сообщает УЗА, этот проект является еще одной акцией материальной поддержки участников и инвалидов Второй мировой войны. Эти сертификаты будут покрываться за счет Государственного бюджета, их выдадут 1173 участникам и инвалидам войны, проживающим в республике.

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