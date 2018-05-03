Исследование: Около 1 млрд жителей Земли не имеют доступа к электричеству

CA-NEWS (CA) - Около 1 млрд человек по всему миру или 13% населения Земли до сих пор не имеют доступа к электричеству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Всемирного банка (ВБ).

"Один миллиард человек или 13% населения всего мира до сих пор живут без электричества. Страны Африки, расположенные к югу от Сахары, а также Центральной и Южной Азии по-прежнему являются регионами, которые испытывают наиболее высокий уровень дефицита [доступа к электричеству]. Почти 87% населения земного шара, не имеющего доступа к электричеству, живет в сельской местности", - говорится в документе.

ВБ отмечает, что с 2010 года темпы роста числа людей, получающих доступ к электроэнергии, заметно увеличились. "Если нынешняя тенденция сохранится, то в 2030 году, по нашим оценкам, без электричества будут жить 674 млн человек", - говорится в докладе. Эксперты подчеркивают, что власти Индии ежегодно предоставляют доступ к электричеству 30 млн своих жителей, это "больше, чем какая-либо другая страна в мире".

Авторы работы также указывают, что на данный момент десятки миллионов людей пользуются электричеством, полученным благодаря домашним системам на солнечной энергии или мини-энергосетям. Однако, по данным ВБ, они проживают только в странах, ставшими первопроходцами в этой области.