Таджикские спортсмены завоевали 20 медалей чемпионата мира по джиу-джитсу

CA-NEWS (TJ) - Таджикские спортсмены завоевали 20 медалей на чемпионате мира по джиу-джитсу среди кадетов, молодежи и взрослых и Всемирном фестивале джиу-джитсу, проходивших с 16 по 28 апреля текущего года в городе Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщает пресс-центр Национального олимпийского комитета РТ, Таджикистан на первенстве мира по джиу-джитсу представляли 28 спортсменов.

По итогам турнира наши спортсмены завоевали 20 медалей, в том числе 7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых наград.

Кадеты получили три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали, молодежь завоевала четыре золотых, пять серебряных и четыре бронзовых наград.

Среди взрослых бронзовую медаль в весовой категории 56 килограмм завоевал Алиджон Бобомуродов.

Теперь сборная Таджикистана по джиу-джитсу займется подготовкой в Азиатским Играм, которые состоятся в августе текущего года в Индонезии, сообщает Авеста.