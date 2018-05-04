В Ташкенте неизвестные отключили базовую станцию Beeline

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте неизвестные лица отключили электропитание узловой базовой станции Beeline на здании торгового центра «Флешка», сообщает пресс-служба оператора.

Ситуация осложняется тем, что несколько неустановленных лиц в нарушение действующего договора и закона «О телекоммуникациях» препятствуют в доступе сотрудников компании к данному оборудованию, отмечается в сообщении.

Компания предпринимает все возможные усилия для восстановления сервиса, подчеркивает оператор.

Напомним, количество абонентов Beeline в Узбекистане — около 10 миллионов человек.