Министр обороны Казахстана присвоил ряду военнослужащих звания досрочно

CA-NEWS (KZ) - В преддверии Дня защитника Отечества в Министерстве обороны Казахстана состоялось торжественное собрание.

Как сообщает пресс-служба военного ведомства, министр Сакен Жасузаков поздравил военнослужащих Вооруженных сил с профессиональным праздником и вручил государственные награды и воинские звания досрочно.

Так, орденом «Айбын» ІІ степени награждены начальник Департамента стратегического планирования Генерального штаба ВС РК полковник М.Аймашев, начальник организационного управления Департамента организационно-мобилизационной работы ГШ ВС РК полковник К.Чукенов, орденом «Құрмет» награжден начальник отоларингологического отделения Главного военного клинического госпиталя МО РК полковник медицинской службы Б.Мункубаев, медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» награждены заместитель начальника ЦКП ГШ ВС РК полковник Д.Косарев, командир батальона материального обеспечения войсковой части 12881 подполковник З.Карачев, командир мотострелковой роты войсковой части 11971 капитан Б.Ербалин, старший лейтенант Ф.Манабаев, медалью «Ерен еңбегі үшін» награждена заместитель начальника центрального ансамбля – главный балетмейстер НВПЦ ВС РК Я.Чигарькова, почетной грамотой Республики Казахстан награжден профессор кафедры стратегии факультета «Академия Генерального штаба Вооруженных сил» Национального университета обороны полковник К.Есбергенов.

Воинское звание «полковник» досрочно получили заместитель начальника кафедры управления войсками и службы общевойсковых штабов командно-штабного факультета Национального университета обороны подполковник С.Балакойшиев, командир войсковой части 54835 подполковник М.Адилбаев и командир войсковой части 61993 подполковник Б.Дюсембаев; «подполковник» - заместитель командира части – начальник центра боевого управления авиацией войсковой части 29990 майор Р.Рахметов; «майор» - командир танкового батальона войсковой части 25744 капитан С.Батырханов; «капитан» - командир мотострелковой роты войсковой части 27943 старший лейтенант Н.Имангали, начальник отдела информации Департамента информации и коммуникации МО РК старший лейтенант Ж.Омарова, начальник кардиологического отделения Главного военного клинического госпиталя МО РК старший лейтенант медицинской службы А.Альжанова.