Эмомали Рахмон принял главу Контртеррористического управления ООН

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился сегодня, 4 мая в Душанбе с заместителем генерального секретаря ООН, главой Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым, находящимся в таджикской столице для участия в Международной конференции высокого уровня «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму».

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана с Организацией Объединенных наций и ее подразделениями и структурами.

«Таджикистан, как активный член мирового сообщества принимает всесторонние меры для усиления совместной борьбы с терроризмом, экстремизмом, радикализмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, транснациональной организованной преступностью и другими угрозами современного мира», – отметил на встрече Эмомали Рахмон.

Президент выразил удовлетворение уровнем созидательного сотрудничества Таджикистана со многими странами, международными и региональными организациями, в частности ООН, ОБСЕ, ШОС, ОДКБ и СНГ

Было подчеркнуто, что правительство Таджикистана приняло Национальную стратегию борьбы с терроризмом и экстремизмом в период до 2020 года, которая направлена на реализацию комплекса мер по выявлению и предотвращению преступлений террористической и экстремистской направленности.

Также на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся ситуации в регионе и мире, политической ситуации в Афганистане и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.