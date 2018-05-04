РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В этом году Монголия планирует собрать 538 тыс.тонн зерна

CA-NEWS (MNG) - В этом году Монголия планирует собрать 538 тыс.тонн зерна, из которых 518 тыс.тонн пшеницы, 171 тыс.тонн картофеля, 102 тыс.тонн продовольственных овощей, 64 тыс.тонн кормовых культур, 34 тыс.тонн масличных культур и 3 тыс.тонн ягод и фруктов, сообщает портал Montsame.

Согласно этому, министру продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Б.Батзоригу поручено интенсифицировать реализацию программы “Целина-3” и обеспечить устойчивое развитие земледельческой отрасли.

print
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×