В этом году Монголия планирует собрать 538 тыс.тонн зерна

CA-NEWS (MNG) - В этом году Монголия планирует собрать 538 тыс.тонн зерна, из которых 518 тыс.тонн пшеницы, 171 тыс.тонн картофеля, 102 тыс.тонн продовольственных овощей, 64 тыс.тонн кормовых культур, 34 тыс.тонн масличных культур и 3 тыс.тонн ягод и фруктов, сообщает портал Montsame.



Согласно этому, министру продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Б.Батзоригу поручено интенсифицировать реализацию программы “Целина-3” и обеспечить устойчивое развитие земледельческой отрасли.