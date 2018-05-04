Фонд Нобеля отложил вручение премии по литературе на год

CA-NEWS (CA) - Такое решение в нобелевском фонде приняли в связи с секс-скандалом, из-за которого ряд членов академии покинули организацию

Нобелевский фонд поддержал инициативу шведской академии и принял решение отложить на год вручение премии по литературе в 2018 году. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации.

Такое решение было принято приняли в связи с секс-скандалом, из-за которого ряд членов шведской академии покинули организацию.

Осенью прошлого года шведские сми сообщили, что 18 женщин обвинили в сексуальных домогательствах фотографа Жана-Клода Арно, мужа члена Шведской академии Катарины Фростенсон. Отмечалось, что мужчина использовал свое положение, чтобы склонять женщин к сексу.

Как пишет The New York Times, скандал разгорелся еще сильнее, когда руководство сместило с поста секретаря академии Сару Даниус, которая поручила организации прекратить связи с Арно после обвинений, а также запустила внутреннее расследование произошедшего. В результате секс-скандала академию покинули 18 членов.

Отметим, в 2017 году Нобелевская премия по литературе присуждена Кадзуо Исигуро.