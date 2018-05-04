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  4 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане дети-инвалиды и один из родителей смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

CA-NEWS (KZ) - В Астане 4 мая вступило в силу решение маслихата города об увеличении количество граждан, пользующихся бесплатным проездом в общественном транспорте.

Как сообщает пресс-служба акимата столицы, дети-инвалиды смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно до 18 лет, а не до 7, как было ранее. Кроме того, бесплатный проезд будет разрешен одному из родителей (законному представителю) детей-инвалидов. Ранее это право предоставлялось только при сопровождении ребенка-инвалида.

Пользоваться правом бесплатного проезда до 1 июня 2018 года граждане соответствующей категории могут по предъявлению бумажного удостоверения (пенсионных книжек). После указанной даты гражданам льготной категории необходимо будет получить именную транспортную карту.

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