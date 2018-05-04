Российская Высшая школа корпоративного управления намерена сотрудничать с Акмолинской областью

CA-NEWS (KZ) - Аким Акмолинской области Малик Мурзалин встретился с директором Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Сергеем Календжяном.

Как сообщает пресс-служба акимата, гость рассказал о деятельности школы, а также отметил, что заинтересован в сотрудничестве с областью.

«Я представляю крупнейший вуз России и Европы, который в свою очередь состоит из ряда бизнес школ. Одну из них я создавал 25 лет назад и сегодня ее возглавляю. За эти годы порядка 6000 человек получили дипломы по программам МВА, Executive МВА, DВA, из которых около 500 из Казахстана. Для нас это большой показатель. Мы гордимся тем, что такое большое количество казахстанцев обучилось по нашим программам в сфере подготовки высших управленческих кадров для бизнеса», - сказал С.Календжян.

По его словам, учреждение намерено оказать содействие для того, чтобы в Акмолинской области начало развиваться бизнес образование.

«Мы имеем большой опыт в РФ и в Казахстане по оказанию консультационной помощи по разработке социально-экономического развития региона. Наше «ноу-хау» заключается в том, что мы работаем с местными командами и готовим их к самостоятельной работе. Мы с удовольствием будем передавать наши знания для того, чтобы талантливые люди из нового поколения профессионалов, которые работают в вашей области, были суперкомпетентными, а после суперэффективными в своей работе», - отметил глава школы.

М.Мурзалин ответил, что региону необходимы квалифицированные кадры в различных отраслях, и акимат готов поддержать предложение данного учебного заведения.