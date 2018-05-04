В Иваново женщина выбросила своего щенка с 5 этажа

CA-NEWS (CA) - В Иваново местная жительница выбросила из окна 5 этажа щенка, своим лаем мешавшего ей выпивать с приятелем.

По данным Управления Министерства внутренних дел России по региону, после сообщения о жестоком обращении с животными на место выехали сотрудники полиции.

В результате проверки установлены обстоятельства произошедшего и фигурант. Выяснилось, что к жителю дома в гости пришла 38-летняя знакомая с собакой. Во время распития спиртных напитков, когда собака надоела им лаем, женщина выбросила ее из окна.

Хозяйку щенка задержали, она без определенного места жительства и ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (Жестокое обращение с животными). Санкции по данной статье предусматривают лишение свободы сроком до 3 лет.

Ведомство уточняет, что щенок прооперирован и находится в одном из приютов для животных.