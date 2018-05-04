Эмомали Рахмон генсеку ОБСЕ: Таджикистан далек от политики «двойных стандартов»

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на полях Международной конференции высокого уровня «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму, в пятницу в Душанбе принял генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана и ОБСЕ.

Эмомали Рахмон отметил готовность Таджикистана в укреплении взаимного сотрудничества и обеспечении мира, стабильности и безопасности.

Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, защиты границ, глобальные современные угрозы, во главе которых стоят терроризм, экстремизм и насильственный радикализм.

Было отмечено, что Таджикистан, согласно принципам ОБСЕ выступает за искоренение международного терроризма и экстремизма, готов сотрудничать в данном направлении, «и позиция нашей страны далека от политики «двойных стандартов».

В ходе встречи также были обсуждены стабильная политическая ситуация в Таджикистане, свобода слова, деятельность гражданского общества и общественных организаций, а также деятельность профессиональных союзов.

Напомним, выступая на открытии конференции Рахмон призвал отойти от политики двойных стандартов в сфере борьбы с террористами.

«Терроризм и экстремизм не признают ни границы, ни государства, поэтому в наши дни террористические и экстремистские группировки, сращиваясь с радикальными религиозными, националистическими и другими преступными сообществами, провоцируют вражду и насилие, религиозные, конфессиональные, этнические кровопролития и конфликты, даже противостояние цивилизаций, - приводит слова президента его пресс-служба.

Эмомали Рахмон с сожалением отметил, что до сих пор нет единого подхода к понятиям «терроризм» и «экстремизм» со стороны мирового сообщества. «На наш взгляд, эффективная борьба с терроризмом и экстремизмом, а также насильственным радикализмом никоим образом не совместима с политикой «двойных стандартов», заявил он. По словам таджикского президента, подобный подход неэффективен и «способствует расширению географии указанных опасных угроз в непредсказуемых и более ужасающих формах и методах».

Международная конференция «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму» организована правительством Таджикистана во взаимодействии с ООН, ОБСЕ и Европейским Союзом. В ее работе участвуют более 400 участников из 46 стран мира и 30 международных и региональных организаций, а также научно-исследовательских институтов, сообщает МИД РТ.