Юные музыканты из Караганды поехали в тур по городам Европы

CA-NEWS (KZ) - Юные музыканты из Караганды поехали в тур по городам Европы.

Как сообщает акимат области, учащиеся музыкальных школ города выступили в Каннах (Франция) и Риме (Италия) на конкурсе в рамках международного проекта «Салют талантов».

Карагандинцы достойно представили Казахстан. Из 20 участников 15 награждены дипломами I степени. Четыре конкурсанта заняли 2 место и один - третье.

Отмечается, что власти Караганды предусмотрели в бюджете на 2018 год 13 млн тенге для финансирования поездок творчески одаренных детей на международные конкурсы. За счет этих средств смогут съездить за рубеж порядка 40 воспитанников организаций дополнительного образования.