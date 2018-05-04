Певцы-сказители из Кыргызстана, Монголии и Каракалпакстана примут участие в фестивале в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - В Карагандинской области 11-12 мая пройдет І Международный фестиваль жыршы-жырау, посвященный 350-летию Бухар-жырау Калкаманулы.

Как сообщает пресс-служба акимата области, в рамках фестиваля 11 мая в Доме культуры поселка Ботакара Бухар-Жырауского района состоится концерт народных певцов-сказителей.

А 12 мая в Караганде, в Театре имени К.Станиславского будет организован сам фестиваль.

В фестивале примут участие исполнители из России, Монголии, Казахстана, Кыргызстана и Каракалпакстана.

В числе участников: Алмас Алматов, Бекболат Тлеуханов, Ерболат Шалдыбеков (Астана); Баянгали Алимжанов (Кокшетау); Майра Сарсенбаева, Марат Сугырбай, Бидас Рустембеков (Кызылорда); Фархат Оразов (Запакдно-Казахстанская область); Демеубай Жолымбетов (Актюбинск); Шаттык Уаткан, Казбек Адыкей (Алматы); Дауренбек Аркенов, Дидар Камиев (Караганда); Армат Исламгалиев (Уральск) и Амандык Комеков (Мангыстау).

Зарубежные участники: представитель народности теленгит Алтайской Республики РФ, кайчы (жыршы), неоднократный лауреат международных конкурсов, исполнитель эпоса «Оскус уул» Айдын Курманов, исполнитель эпоса «Қурманбек», победитель республиканских и международных конкурсов в Кыргызстане Айпери Кулбаева, (Кыргызстан); представитель Бескалинской школы жыршы, исполнитель эпоса «Асау-Барақ» Ринат Тажибаев (Каракалпакстан); жыршы, народный артист Монголии, исполнитель эпоса «Наранхуу хаан». Авирмед Балдандорж.

Вход свободный.