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  4 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Карагандинской области в ДТП погиб мужчина, его сын в тяжелом состоянии

CA-NEWS (KZ) - В Карагандинской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб житель Алматинской области.

По данным Департамента внутренних дел региона, 30 апреля на автодороге Алматы–Екатеринбург водитель автомобиля Volkswagen Passat, 1961 года рождения, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с металлическим ограждением. В результате ДТП он скончался на месте, а пассажир, его сын, 1989 года рождения, госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту аварии проводится досудебное расследование.

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