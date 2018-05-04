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  4 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МИД РФ: Доходы "Аль-Каиды" во много раз превышают доходы ИГ

CA-NEWS (CA) - В МИД России сравнили доходы ИГИЛ и "Аль-Каиды". По их подсчетам доходы ИГ составляют около трех миллионов долларов в месяц, а совокупные доходы "Аль-Каиды", которые разбросаны по всему миру, от 20 до 40 миллионов долларов.

Доходы террористической организации "Аль-Каида" в 10-20 раз превышают доходы группировки "Исламское государство" и составляют до 40 миллионов долларов в месяц, заявил журналистам замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов, сообщает РИА Новости.

"Сейчас после перекрытия этих каналов финансирования, после того как был поставлен заслон, прежде всего, благодаря деятельности российских ВКС, торговле игиловцами водородами, то доходы ИГ сейчас составляют порядка трех миллионов долларов в месяц. А совокупные доходы всех ячеек "Аль-Каиды", которые разбросаны по всему миру, от 20 до 40 миллионов долларов" — сказал он.

Ранее сообщалось, что доходы боевиков ИГ от нефтедобычи уменьшились с 50 миллионов до менее чем четырех с начала операций коалиции против боевиков в 2014 году.

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