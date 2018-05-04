Пограничники задержали в Астраханской области подозреваемого в торговле людьми из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Находящегося в международном розыске фигуранта уголовного дела о торговле людьми задержали на пункте пропуска "Аксарайский" в Астраханской области, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области.

"Уроженец Узбекистана четыре года находился в межгосударственном розыске. Мужчина подозревается в торговле людьми, но несколько лет скрывался от следствия своей страны", - сказал представитель управления, уточнив, что в его отношении возбуждено уголовное дело.

По словам собеседника агентства, иностранец был задержан во время пограничного контроля пассажирских поездов, пересекающих границу в пункте пропуска "Аксарайский".