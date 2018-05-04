В Туркменистане усугубляется проблема дефицита продуктов питания

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане продолжает ощущаться нехватка основных продуктов питания. В государственных магазинах г. Мары в одни руки по-прежнему отпускают по две буханки хлеба по цене 0.5 маната.

Как передают источник издания Альтернативные новости Туркменистан, ограничения также касаются и продажи сахара. Его отпускают по два килограмма на человека по цене 7 манатов. На базарах и в коммерческих магазинах сахар стоит 9-10 манатов. Время торговли ограничено утром, после обеда ни хлеба, ни сахара в магазинах уже нет.

Источники сообщают, что на фоне нехватки муки частники подняли цены на лепешки. Они стали меньше по форме и массе. Самая дешевая лепешка на воде стоит сегодня 1.20 маната (раньше была 1 манат), а на молоке – 3-5 манатов.

В Ашхабаде снова в дефиците растительное масло. В государственных магазинах масло «Ахал» местного производства отпускают по 2 литра в одни руки. Желающих его приобрести много, с раннего утра люди выстраиваются в очередь.

Туркменистан уже на протяжении нескольких лет пребывает в глубоком экономическом кризисе.