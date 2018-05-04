Представители стран Центральной Азии, кроме Кыргызстана, обсудили использование и охрану водных ресурсов

CA-NEWS (KZ) - В Кызылорде межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия обсуждает вопросы использования и охраны водных ресурсов.

Как сообщает пресс-служба акимата области, в мероприятии принимают участие министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев, вице-министр сельского хозяйства Казахстана Ерлан Нысанбаев, первый заместитель министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Султон Рахимзода и заместитель министра водного и сельского хозяйства Туркменистана Магтымгулы Байрамдурдыев.

Межгосударственная комиссия действует с 1992 года и является площадкой стран Центральной Азии по принятию решений в водохозяйственных вопросах бассейна Аральского моря.

По слова заместителя акима области Серика Кожаниязова, этот год, по прогнозам, будет маловодным, поэтому вопросы распределения поливной воды весьма актуальны, особенно для Кызылординской области, находящейся в нижнем течении Сырдарьи.

На заседании МКВК участники рассмотрели итоги межвегетационного периода за 2017-2018 годы по бассейнам рек Сырдарья и Амударья, утвердили лимиты водозаборов и режимов работ каскада водохранилищ на вегетационный период 2018 года, а также проект межправительственного соглашения «Об информационно-аналитическом обеспечении комплексного управления, использования и охраны водных ресурсов бассейна Аральского моря и организации межгосударственного обмена информацией между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан», а также обсудили реализацию «Программы реализации основных направлений усиления деятельности МКВК».

Акимом Кызылординской области Крымбек Кушербаев отметил важность работы комиссии для решения вопросов водного хозяйства между соседними государствами.

«Проблема Аральского моря уже давно вышла за рамки одного отдельно взятого региона и страны. Для улучшения ситуации необходимо усилить работу в эффективном использовании водных ресурсов и соблюдении лимитов водозаборов. Эти вопросы были обсуждены и на встрече глав государства наших стран в Астане 15 марта. А в августе в Ашхабаде планируется проведение заседания Совета глав государств Центральной Азии – учредителей Международного фонда спасения Арала, где будут также обсуждаться вопросы совместного использования водных ресурсов», - сказал он, предложив подготовить к заседанию президентов предложения по дальнейшему совершенствованию работы комиссии.

Отмечается, что следующее заседание комиссии планируется провести в сентябре в Ашхабаде.