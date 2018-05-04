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  4 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Инвесторы из Испании предлагают реализовать 3 проекта в Мангистау

CA-NEWS (KZ) - Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов провел встречу с представителями испанской компании Sistemecs Engineering and Construction.

Как сообщает пресс-служба акимата региона, они готовы инвестировать в реализацию нескольких проектов в Мангистау.

Компания предлагает разработку, финансирование, установку оборудования и помощь в последующей эксплуатации и техническом обслуживании следующих проектов:
1. Строительство станции по опреснению морской воды, объемом 10 тыс. куб. м в сутки
2. Строительство альтернативных электростанций (на солнечной и ветровой энергии) мощностью 50 мВт.
3. Строительство регионального медицинского комплекса для обслуживания населения Мангистауской, Атырауской, ЗКО, Актюбинской областей, а также соседних государств.

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