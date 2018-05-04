Инвесторы из Китая намерены построить в Казахстане завод по переработке отходов свинца и цинка за $14,5 млн

CA-NEWS (KZ) - Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с инвесторами во главе с руководителем представительства провинции Шэньси (КНР) в Казахстане Хэ Чэном.

Как сообщает пресс-служба акимата ЮКО, они обсудили вопросы повышения экономических связей между двумя странами, создания совместных проектов и открытия предприятий на территории области.

Ознакомив гостей с экономическим потенциалом региона, аким отметил, что для инвесторов, желающих открыть производственные места, будут созданы необходимые условия.

«Как вам известно, между Казахстаном и Китаем установлено стратегическое партнерство. В результате, товарооборот между двумя странами составил $10,4 млрд. Стоит отметить, что лишь в нашей области китайские компании одновременно реализуют 5 проектов. Убежден, что в дальнейшем, укрепляя наши дипломатические отношения, мы сможем реализовать ряд инвестиционных проектов», - сказал Ж.Туймебаев.

В свою очередь гости выразили намерение построить завод по переработке отходов свинца и цинка. Проект мощностью 4,8 млрд тенге ($14,5 млн) будет способен ежегодно перерабатывать 300 тыс. тонн отходов. При реализации данного проекта будут созданы более 100 новых рабочих мест.

Глава региона призвал китайских предпринимателей подписать двусторонний меморандум.

Кроме того, стороны обсудили вопросы экспорта в Китай сельскохозяйственной продукции, производимой в области. Наряду с этим, аким предложил построить в ЮКО завод по производству электромобилей.

Инвесторы, выразив заинтересованность, сообщили о готовности реализовать данные проекты.