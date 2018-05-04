В Уральске 8 школьников попали в больницу после репетиции к маршу на День защитника Отечества

CA-NEWS (KZ) - В Уральске 4 мая 8 школьников попали в больницу после репетиции к праздничному маршу на День защитника Отечества.

По данным управления здравоохранения Западно-Казахстанской области, первый звонок в скорую поступил в 9:12 от учителя, который сообщил, что ребенок, потеряв сознание и ударившись, получил травму головы. Позже к медикам стали обращаться другие учащиеся с жалобами на головокружение.

«Один школьник с закрытой черепно-мозговой травмой доставлен в областную клиническую больницу, еще 7 школьников доставлены в областную многопрофильную детскую больницу с предварительным диагнозом «переутомление», - рассказали в ведомстве.

В Казахстане День защитника Отечества празднуется 7 мая.