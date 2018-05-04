Президент Туркменистана объявил выговор главе Таможенной службы
- Туркменистан, общество
- 17:02, 04 мая 2018
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CA-NEWS (TM) - 3 мая президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор председателю Государственной таможенной службы Османову Атадурды Атабердиевичу, сообщила пресс-служба главы государства.
Выговор объявлен «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки», говорится в подписанном Президентом Туркменистана Распоряжении.