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  4 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана объявил выговор главе Таможенной службы

CA-NEWS (TM) - 3 мая президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор председателю Государственной таможенной службы Османову Атадурды Атабердиевичу, сообщила пресс-служба главы государства.

Выговор объявлен «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки», говорится в подписанном Президентом Туркменистана Распоряжении.

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