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  4 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Пассажирский поезд Куляб-Москва отправился в путь после семилетнего перерыва

CA-NEWS (TJ) - Первый после семилетнего перерыва пассажирский поезд Куляб-Москва отправился накануне, 3 мая из горда Куляба в российскую столицу. Регулярные рейсы по указанному маршруту возобновлены после 7-летнего перерыва.

Пассажирский поезд увез из Куляба в Москву около 400 пассажиров. По данным Госунитарного предприятия «Таджикская железная дорога», в составе один купейный вагон, 8 плацкартных вагонов и вагон-ресторан.

Поезд рассчитан на 452 пассажира. Дорога из Куляба до российский столицы займет четверо суток. Билеты на поезд Куляб-Москва-Куляб стоят 1311 сомони ($147).

Напомним, движение на перегоне Амузанг-Галаба, связывающим южные области Узбекистана и Таджикистана, было приостановлено в ноябре 2011 года. Узбекская сторона демонтировала железнодорожные пути на своей стороне, мотивируя их сильной изношенностью, сообщает Авеста.

В результате разбора железнодорожных путей на узбекском участке ветки Термез – Курган-Тюбе южные районы Таджикистана столкнулись с проблемой транспортировки товаров. Вскоре было прекращено и движения поездов по маршруту Куляб-Москва-Куляб.

Власти Таджикистана после этого для соединения железнодорожных путей Хатлонской области с внешним миром приступили к строительству дороги Душанбе – Курган-Тюбе (нынешний Бохтар) (участок Вахдат-Яван), которая была сдана в эксплуатацию в августе 2016 года. Строительство этой дороги обошлось бюджету Таджикистану почти в 500 млн. сомони.

Движение поездов через перегон Амузанг-Галаба было возобновлено после того, как железнодорожные пути были восстановлены и 7 марта текущего года начал функционировать железнодорожный пропускной пункт «Амузанг» на территории Шахритусского района.

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