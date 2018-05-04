Торговый оборот Казахстана со странами Евросоюза за 3 месяца составил $9 млрд

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев 4 мая встретился с главой представительства Европейского Союза в РК Траяном Христеа.

Как сообщается на сайте главы правительства, они обсудили вопросы реализации соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС, расширения торгово-экономического взаимодействия и привлечения иностранных инвестиций.

Отмечается, что ЕС является основным торговым и инвестиционным партнером РК. На его долю приходится 50% казахстанского внешнеторгового оборота и более половины привлеченного иностранного капитала в экономике страны.

Внешнеторговый оборот Казахстана со странами ЕС за январь-март 2018 года составил $9 млрд (январь-март 2017 года — $6,8 млрд). С января по декабрь 2017 годаэта цифра составила $30 млрд (экспорт — $24,2 млрд, импорт — $5,7 млрд), что соответствует 49,8% общего объема внешней торговли РК в размере $60,2 млрд.

За 2017 год валовый приток прямых иностранных инвестиции из Евросоюза достиг $9,8 млрд из $20,7 млрд всего привлеченных. Основными странами-инвесторами являются: Нидерланды ($4,4 млрд), Бельгия ($960,6 млн), Франция ($595,3 млн), Великобритания ($418,8 млн), Германия ($280,8 млн) и Люксембург ($276,8 млн).

Товарооборот между Казахстаном и странами ЕС за январь-февраль 2018 года составил $5,5 млрд, что на 32,6% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($4,2 млрд).

Экспорт из Казахстана в страны ЕС за январь-февраль вырос на 35,2% и составил $4,7 млрд. Импорт в РК из стран ЕС за 2 месяца вырос на 19,6% и составил $837,7 млн.