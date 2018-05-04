В США умер биохакер, обещавший "экспериментальным путем" вылечить ВИЧ

CA-NEWS (CA) - В США нашли мертвым 28-летнего гендиректора медицинского стартапа Ascendance Biomedical Аарона Трейвика, увлекавшегося биохакингом и нетрадиционными методами лечения болезней, сообщает портал Vice News.

Тело Трейвика обнаружили во флотационной капсуле (небольшом закрытом бассейне, наполненном очень соленой водой, где человек может оставаться на плаву даже во сне; применяется для релаксации и снятия стресса) в спа-салоне. Полиция подтвердила гибель предпринимателя, идет расследование. По предварительным данным, смерть не была насильственной.

Бизнесмен называл себя биохакером и испытывал на себе медикаменты, не прошедшие клинические исследования. Так, на одной из пресс-конференций по биохакингу Трейвик публично сделал себе инъекцию самодельной вакцины против герпеса, которым заразился пять лет назад.

В компании также утверждали, что разрабатывают "экспериментальные" вакцины против ВИЧ. В феврале предприниматель устроил трансляцию в соцсетях, во время которой вколол такой препарат ВИЧ-инфицированному сотруднику Ascendance Biomedical. Ни одно из "лекарств" не было одобрено регуляторами, доказательств эффективности используемых медикаментов Трейвик не представил, пишет РИА Новости.