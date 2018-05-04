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  4 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Казахстана готово прекратить нефтедобычу в массиве Кокжиде при ухудшении экологической обстановки и загрязнении подземных вод
Предыстория: Депутаты мажилиса Казахстана обеспокоены загрязнением подземных вод нефтепродуктами и тяжелыми металлами

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев ответил на депутатский запрос о загрязнении подземных вод и обеспечении их сохранности.

Как отмечается в документе, месторождение подземных вод «Кокжиде» решениями правительства и акимата Актюбинской области отнесено к объектам особо охраняемых природных территорий, в которых запрещается любая деятельность, угрожающая их сохранности. Действующие лицензии и контракты на право недропользования на указанной территории были оформлены до принятия данных решений. На созданной территории «Кокжиде-Кумжарган» новые контракты по недропользованию не заключаются.

В настоящее время государственный мониторинг подземных вод охватывает юго-восточную часть песчаного массива «Кокжиде», кроме того наблюдения ведутся недропользователями, осуществляющими разведку и добычу углеводородного сырья (134 наблюдательных скважин).

Рабочая группа с участием министерств по инвестициям и развитию, сельского хозяйства, национальной экономики и акимата Актюбинской области проработала вопросы переоценки запасов месторождения, в том числе по выделению средств из республиканского бюджета, что позволит определить границы контрактных территорий недропользователей по отношению к контуру месторождения подземных вод «Кокжиде».

По данным главы правительства, в настоящее время разрабатывается новый Экологический кодекс, где будут скорректированы подходы к управлению природными ресурсами с учетом экологических основ устойчивого развития при минимальной объективно необходимой нагрузке на субъектов предпринимательства, в том числе и на деятельность недропользователей по разведке и добыче, промышленной эксплуатации месторождения при превышении нормативов предельно допустимой концентрации на содержание вредных веществ в почве и воде.

Относительно запрета эксплуатации горизонтальных скважин Б.Сагинтаев сообщил, что профили наклонно направленных стволов скважин проектируются исходя из целевого назначения скважин и конкретных геолого-технических условий бурения, при этом бурение производится по индивидуальным техническим проектам, предусматривающим обеспечение выполнения всего геофизического комплекса исследований.

«Министерства по инвестицию и развитию, энергетики, акиматы Атырауской и Актюбинской областей изучают действующие контракты на разработку нефти в месторождении Кокжиде на предмет недопущения ухудшения экологической обстановки и загрязнения подземных вод и при необходимости внесения предложений по прекращению нефтедобычи в массиве Кокжиде», - говорится в ответе на запрос.

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