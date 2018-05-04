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  4 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон провел ряд двухсторонних встреч

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел сегодня ряд встреч с главами делегаций стран, участвующих в Международной конференции высокого уровня «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму», сообщает пресс-служба главы государства РТ.

Как сообщается, на встрече с министром иностранных дел Кыргызстана Эрланом Абдылдаевым был обсужден широкий спектр вопросов таджикско-кыргызского сотрудничества.

В частности обсуждены вопросы сотрудничества в политической, экономической, водно-энергетической, транспортной и транзитной сферах, а также реализация регионального проекта CASA-1000.

Также президент провел встречу с министром экономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сиярто, с которым были обсуждены перспективы таджикско-венгерского сотрудничества.

Вопросы активизации таджикско-индийского сотрудничества по всем возможным направлениям обсуждены на встрече Эмомали Рахмона с государственным министром иностранных дел Индии Муюашшар Джовд Акбарром.

На встрече президента Таджикистана с специальным представителем Катара по борьбе с терроризмом, доктором Мутлаком Аль-Кахтани были обсуждены текущие вопросы и перспективы развития таджикско-катарских отношений.

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