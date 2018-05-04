Багдад готов вернуть в Таджикистан беременную женщину

CA-NEWS (TJ) - В ближайшие месяцы из Ирака в Таджикистан будет возвращена беременная молодая таджичка, сообщил Радио Озоди посол Таджикистана в Кувейте Зубайдулло Зубайдов. Дипломат назначен президентом РТ уполномоченным по делам Таджикистана в Ираке.

Оише, так зовут молодую таджичку, 16 лет. Она скоро должна родить своего первенца, а через 40 дней после родов будет экстрадирована в Таджикистан, отметил посол.

Власти Ирака уже вернули в Таджикистан 4 таджикских детей, заявила Радио Озоди 4 мая глава департамента Азии и Австралии МИД Ирака Амаль Мусса Хусейн, которая прибыла в Душанбе для участия в международной конференции высокого уровня «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму». По ее словам, Багдад дал согласие и на возвращение в Таджикистан беременной таджички.

Однако другие таджикские женщины-жены боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ) предстанут перед судом, так как они незаконно пересекли иракскую границу и у многих отсутствуют документы, отметила доктор Амаль Мусса Хусейн.

Дипломат сказала, что число находящихся в Ираке женщин из Таджикистана неизвестно. «Многие женщины скрывают свою национальность, были случаи, когда граждане Казахстана и Кыргызстана выдавали себя за таджичек», говорит чиновница МИД Ирака.

Д-р Амаль Мусса Хусейн также сообщила, что в настоящее время власти Таджикистана и Ирака работают над проектом документа, согласно которому станет возможна экстрадиция находящихся в иракских тюрьмах таджикских женщин.

Напомним, 25 апреля из Ирака на родину вернулись четверо таджикских сирот. Эти дети были возвращены из Ирака благодаря усилиям дипломатических представительств страны в Кувейте, Астане, Тегеране, Анкаре, Москве, ОАЭ, при помощи МИД Ирака, а также при содействии международных организаций – ЮНИСЕФ и Международного комитета Красного креста.

Среди них была и Марьям Шоева, первая видеозапись о которой появилась в августе прошлого года на телеканале Russia Today, когда журналисты этого канала сняли репортаж о детях из России и СНГ, попавших в Ирак вместе с родителями-боевиками ИГ. Марьям после освобождения иракского Мосула от боевиков ИГ попала в один из приютов Багдада, где вместе с ней нашли временное пристанище другие сироты из стран СНГ.

В феврале стало известно, что Марьям является дочерью 37-летнего жителя Гиссара Джамолидина Шоева, который вместе с женой Садбарг Шомирзоевой, 34-летней жительницей Душанбе, и четырьмя детьми в 2004 году покинули Таджикистан и уехали в Египет.

Мухаммадрахим Шоев, дедушка Марьям, в беседе с Радио Озоди 20 февраля сообщил, что его сын еще в 2004 году уехал в Египет, где получил религиозное образование. Он показал официальное разрешение от таджикских властей на обучение его сына в знаменитом исламском университете Аль-Азхар.

По словам ​Шоева, его сын в 2015 году вернулся вместе с семьей в Таджикистан, но спустя полгода заявил, что вернется в Египет для продолжения своего обучения. «Джамолиддин до августа прошлого года находился на связи с нами и утверждал, что находится в Египте. Потом он пропал. Через некоторое время пришли сотрудники госбезопасности и сказали, что семья моего сына попала под бомбежку и все, за исключением внучки Марьям, погибли», - рассказывал Махмадрахим Шоев.

В августе прошлого года Мосул, один из старейших городов Ирака, был освобожден от боевиков ИГ, и в ходе операции по освобождению города были задержаны сотни людей, которые по заявлению официальных властей Ирака, являлись членами семей боевиков, воевавших на стороне ИГ. До сих пор неизвестно, как Джамолиддин Шоев вместе с семьей оказался в иракском Мосуле.

Ранее МВД Таджикистана сообщило, что общее число граждан страны, воюющих в Ираке и Сирии, составляет более 1 тыс человек, и вместе с ними находятся более 200 детей.