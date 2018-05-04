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  4 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Батут с детьми сорвало ветром в Астане, есть пострадавшие

CA-NEWS (KZ) - Батут с детьми сорвало ветром в Астане возле торгового дома «Жаннур» по улице Валиханова, передает Tengrinews.kz.

По предварительным данным, пострадали 5 детей.

«На месте работают полицейские. Предварительно, от порыва ветра перевернуло батут, в результате пострадали пятеро детей. Сейчас им оказывается медпомощь», - прокомментировали в пресс-службе Департамента внутренних дел города.

«На место прибыли полицейский наряд и кареты скорой помощи. В 16:50 в дежурную часть поступил звонок с информацией о происшествии, по пострадавшим будем выяснять ситуацию», - добавили в полиции.

батут

«Площадка была привязана. Она все время тут стояла. Была привязана. Внезапно налетел ветер. Такой сильный, у меня потолок, думала, рухнет. И батут поднялся над землей, сорвался и полетел туда вместе с детьми», - рассказала очевидец.

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