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  5 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Н.Назарбаев и В.Путин поздравили друг друга с Днем Победы и обсудили ситуацию в Армении

CA-NEWS (KZ) - Телефонный разговор состоялся между президентами Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и России Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба Акорды, они обменялись поздравлениями в связи с предстоящим празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе беседы главы государств обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, включая ситуацию в Армении.

Они также рассмотрели график предстоящих встреч, в том числе ход подготовки к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, планируемого в городе Сочи 14 мая.

В данном контексте лидеры двух стран отметили увеличение объемов внешней и взаимной торговли Евразийского экономического союза в 2017 году на 24,4% и 26,1% соответственно, а также указали на рост интереса со стороны международного сообщества к развитию сотрудничества с ЕАЭС.

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