Ш.Мирзиеев и Н.Назарбаев обсудили предстоящие встречи

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Узбекистана Шавкат Мирзиеев 4 мая провели телефонный разговор.

Как сообщает пресс-служба Акорды, они обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации договоренностей на высшем уровне.

В этой связи стороны отметили рост двустороннего товарооборота в 2017 году на 31% и сохранение положительной динамики данного показателя в первом квартале текущего года.

Лидеры стран также рассмотрели график предстоящих встреч.