Американская авиация приступила к бомбардировкам позиций ИГ в Сирии

CA-NEWS (CA) - Авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman) приступила к обстрелу позиций «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) на территории Сирии. Об этом сообщает пресс-служба ВМС, передает ТАСС.

«3 мая АУГ приступила к проведению воздушных операций с целью оказать поддержку операции «Непоколебимая решимость». Эскадрильи истребителей-бомбардировщиков совершили несколько вылетов над Сирией. Такие операции призваны ликвидировать ИГ и угрозу, которую она представляет для международного сообщества. Мы по-прежнему готовы по указанию нанести точечные удары», — говорится в сообщении.

ВМС США направили «Гарри Трумэна» в Средиземное море 10 мая. Помимо авианосца, ударная группа состоит из крейсера «Нормандия» и ракетных эсминцев «Арли Берк», «Балкелей», «Форест Шерман» и «Фаррагут».

США, Франция и Великобритания ночью 14 апреля нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химоружие. Поводом послужило сообщение о его применении в городе Дума вооруженными силами президента Сирии Башара Асада во время освобождения населенного пункта от боевиков. Ответственность за произошедшее западные страны возложили на сирийских военных. ОЗХО информацию о химатаке пока не подтвердила.

4 мая в США было объявлено о воссоздании Второго флота, расформированного в 2011 году. В заявлении ВМС США указано, что это сделано в ответ на «конкуренцию великих держав». В зону ответственности соединения войдут северная Атлантика и восточное побережье США.